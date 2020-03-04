أخبار الفن.. تأجيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي بسبب كورونا... ساندي ترد بقوة على هجوم الرجالة... وانفصال أوكا وأورتيجا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

تأجيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي خوفا من فيروس كورونا





أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، تأجيل الدورة الافتتاحية التي كان مقررا انطلاقها يوم 12 مارس الجاري خوفا من الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.

الرجالة ماتت في الحرب.. ساندي ترد بقوة على هجوم الجمهور

ردت الفنانة ساندي على اتهام البعض لها بمهاجمة الرجالة بسبب أغنيتها "الرجالة ماتت فى الحرب" التى طرحتها ضمن ألبوم "أتنين فى واحدة".

ساندي: «العسيلي» شخصيته محتاجة تتظبط.. وعملت أنفولو لـ محمد رمضان

أبدت الفنانة ساندي رأيها فى الفنان محمود العسيلي، وقالت خلال استضافتها بندوة بموقع «صدى البلد»، أنا أحب العسيلي والمزيكا التى يقدمها، ولكن شخصيا محتاج يتظبط".





تفاصيل مسابقات المهرجان الوطنى للفيلم فى طنجة

تستمر فى طنجة فعاليات المهرجان الوطني للفيلم بعرض أعمال المسابقة الرسمية التى تضم 15 فيلما تتبارى على جوائز الروائي الطويل، بالإضافة إلى 15 فيلمًا قصيرًا ، ولأول مرة خصصت مسابقة للوثائقي التي بلغت 12 فيلمًا.





انفصال أوكا وأورتيجا غنائيا بـ أنا هتجن

طرح المطرب الشعبي أورتيجا أغنية «أنا هاتجن» بشكل منفرد بعد أن اعتاد الجمهور على ظهور وأورتيجا بصحبة صديقة أوكا من خلال عشرات الأغاني التي قدمت خلال مشوارهما الغنائي على مدار عشر سنوات.