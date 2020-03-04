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حوادث

أخبار الحوادث| تجديد حبس المتهم بقتل نجل مذيعة قناة النهار.. براءة مسئولين بالسكة الحديد من إهمال إصلاح غلاية الغاز

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:56 ص
صدى البلد
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محمد زهير - عمرو خليفة
نشر قسم الحوادث بموقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:


أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وأمانة سر محمد الجمل حيثيات حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا ب" الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى " و"ولاية سيناء" .


أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، الكتاب الدوري رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين، والذي بموجبه يُمكن المضبوطين من المحكوم عليهم بأحكام جائزة الطعن عليها بطرق الطعن العادية (المعارضة والاستئناف) من الطعن على تلك الأحكام خارج دوائر المحافظات الكائن بها أقلام كُتاب المحاكم التي أصدرتها.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الطفل، تجديد حبس المتهم بقتل نجل مذيعة قناة النهار مروة ميمي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.


استقبل قطاع السجون، وفدًا ضم عددًا من مراسلي وكالات الأنباء الأجنبية والقنوات الفضائية المختلفة منها قناة "راى" الإيطالية، ووكالة الأنباء الإيطالية، وقناة تلفزيون بنجلاديش وسكاى نيوز"، إضافةً إلى مسؤولي عدد من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، والمجلس القومى لحقوق المرأة.


برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية سابقًا ، ومدير عام صيانة الكباري بالهيئة القومية بسكك حديد مصر ، من تهم التقاعس عن إصلاح أو عمرة ماكينة الغلاية بنظام الغاز والمستخدمة بورش المعدات الثقيلة.


نفى مصدر أمنى صحة ادعاء محام خلال استضافته بإحدى القنوات الفضائية، حول ضياع حقوق موكله "طفل" فى الميراث رغم صدور قرار وصاية له بمعرفة شقيقته، لاستعانتها بذوي القوى والنفوذ، وإلقاء القبض عليه بمعرفة ضباط قسم شرطة الجمالية.

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