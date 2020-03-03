علوم عين شمس : لا قرار بحظر التدخين في الكلية

قال الدكتور أشرف بغدادي وكيل كلية العلوم جامعة عين شمس ، أن الكلية لم تتلق حتى الآن أي تعليمات رسمية من العميد ، توصي بتطبيق قرار حظر التدخين على الطلاب والعاملين بالكلية.
وأضاف وكيل كلية العلوم جامعة عين شمس ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أنه بمجرد صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن لن تتأخر الكلية عن تنفيذه فورا ، حفاظا على صحة الطلاب.
وأوضح وكيل كلية العلوم جامعة عين شمس ، قرار حظر التدخين الذي اتخذه عميد كلية التجارة أمس الاثنين ، يعد أمرًا جيدا لسلامة وصحة الطلاب الغير مدخنين ، لانهم عند تواجدهم مع المدخنين ذلك يسبب إليهم ضرر كبير.
وكان قد أصدر الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس أمس الاثنين ، قرارا بحظر التدخين نهائيا داخل الكلية.
وقال عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، إنه يحظر على العاملين والطلاب بالكلية التدخين نهائيا داخل الكلية.
وأضاف عميد كلية تجارة عين شمس: "على أفراد الأمن الإداري بالكلية الالتزام بضبط حالات التدخين داخل الكلية.
وشدد عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ، على أن من سيخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وسبق أن صدر قرار رسمي من رئيس الجمهورية بالقانون رقم 52 لسنة 1981 وتعديلاته، بشأن حظر التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها