علوم عين شمس : لا قرار بحظر التدخين في الكلية

قال الدكتور أشرف بغدادي وكيل كلية العلوم جامعة عين شمس ، أن الكلية لم تتلق حتى الآن أي تعليمات رسمية من العميد ، توصي بتطبيق قرار حظر التدخين على الطلاب والعاملين بالكلية.





وأضاف وكيل كلية العلوم جامعة عين شمس ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أنه بمجرد صدور أي قرار رسمي بهذا الشأن لن تتأخر الكلية عن تنفيذه فورا ، حفاظا على صحة الطلاب.





وأوضح وكيل كلية العلوم جامعة عين شمس ، قرار حظر التدخين الذي اتخذه عميد كلية التجارة أمس الاثنين ، يعد أمرًا جيدا لسلامة وصحة الطلاب الغير مدخنين ، لانهم عند تواجدهم مع المدخنين ذلك يسبب إليهم ضرر كبير.



