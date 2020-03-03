إيبارشية طنطا تتخذ إجراءات للوقاية من فيروس "كورونا"

وضعت إيبارشية طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، مجموعة من الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والذي انتشر في كثير من البلدان.





وأعلنت المطرانية عن تقديم فقرة طبية لمدة 5 دقائق قبل كل عظة صباحية ولمدة 15 دقيقة كل عظة مسائية من أحد الأطباء المتخصصين وذلك بجميع الكنائس لمدة شهر، لرفع مستوى الثقافة الصحية والطبية لدي الشعب، بالإضافة إلى التنبيه على كل من يعاني من نزلة برد التزام الراحة بالمنزل ومع ارتفاع درجة الحرارة عليه التوجه للطبيب.





طالبت المطرانية في بيانها الصادر اليوم التوقف تماما عن عادة التقبيل وخاصة بين النساء، وعمل دورة نظافة لجميع الحمامات العامة بالكنائس وبيوت الخلوة ودور الحضانة التابعة للكنيسة مرة كل ساعة، مع مراعاة استخدام المطهرات الفعالة والتأكيد على تطهير كل ما يلمسه المترددون من أجزاء الحمامات كالمقابض والصنابير والمحابس وقواعد المرحاض".





وأكد البيان ضرورة التأكد من وجود منظفات سائلة في جميع الحمامات، واستخدام لفافة وإيشارب التناول لمرة واحدة، على أن يتم إلقاؤها في سلة مخصصة تحت إشراف الخدام والخادمات على أن يتم غسلها كل قداس.





كما طالب البيان بعدم تناول أي نوع من الأكواب الزجاجية أو المعدنية داخل الكنيسة أو بمرافقها المتعددة كالكانتين أو الكافيتريا والتركيز على استخدام الأكواب الورقية.