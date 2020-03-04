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هشام الجخ: في الوقت اللي غنى فيه العندليب قارئة الفنجان غنى عدوية السح الدح أمبو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:15 ص
هشام الجخ
هشام الجخ
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هاني حسين
كشف الشاعر هشام الجخ، عن رأيه في أغاني المهرجانات وقرار وقف مطربي المهرجانات من قبل نقابة المهن الموسيقية.

وأضاف هشام الجخ في حواره مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أغاني المهرجانات خرجت من رحم العشوائيات وعلى مر العصور الفن يعكس حالة المجتمع وشكله وأدبياته".

وتابع هشام الجخ: "في الفترة التي غنت فيها أم كلثوم الأطلال كانت هناك أغاني بـ لون مختلف، وفي الوقت الذي غنى فيه العندليب قارئة الفنجان غنى عدوية السح الدح امبو".

وأكمل هشام الجخ: "بقالنا أكثر من 45 سنة نعاني من تقصير دور قصور الثقافة"، مضيفا: "بدلا من الهجوم على مطربي المهرجانات يمكننا انتاج منتج أفضل".
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