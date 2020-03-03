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بين الناس

القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالي قرية كوم سخين بقنا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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مصطفى كرم

استجابت الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي لشكوى أهالي قرية كوم سخين بمحافظة قنا لموقع صدي البلد الإخباري من تلوث مياه الشرب. 


أفادت القابضة للمياة في بيانها لـ صدى البلد، بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بسحب عينات دورية من طرد محطة مياه شرب كوم سخين من وزارة الصحة، ومن معامل شركة مياه الشرب وجميع النتائج مطابقة لقرار وزارة الصحة رقم ٤٥٨ لسنة ٢٠٠٧ لمعايير مواصفات مياه الشرب.


وأضافت القابضة للمياه أنه لم يرد نهائيًا أي تحليل سواء من تحاليل وزارة الصحة او تحاليل شركة مياه الشرب بعدم مطابقة أي من هذه العينات و عليه فانه لا يوجد اي تلوث لمياه الشرب بالقرية.


ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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