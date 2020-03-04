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اقتصاد

التخطيط: أطلقنا مبادرات للعدالة الاجتماعية لدعم جهود الحكومة نحو الفئات الأولى بالرعاية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:29 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
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آية الجارحي

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن وزارتها نجحت في القيام بعدد من المبادرات لتحقيق التنمية المستدامة ومراعاة الفجوات التنموية ومتابعتها لتنفيذ المبادرات الرئاسية كمبادرة حياة كريمة والقرى الأكثر احتياجًا ضمن  جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة والمساواة المكانية وتطبيق العدالة الاجتماعية.

أوضحت في تصريحات لها، أن الوزارة قامت بتوفير ما يلزم تنفيذ تلك المبادرات السامية وذلك في إطار إيمان الوزارة بنهج الدولة بمراعاة المساواة المكانية والعدالة الاجتماعية.

 وأشارت إلى خطة الإنفاق الحكومي علي الاستثمارات خلال العام المالي المقبل، تتضمن التحديات الأساسية للتنمية وأماكن تلك التحديات فى المحافظات، بحيث تتضح التنمية المكانية علي مستوي  المحافظات بمؤشراتها وتحدياتها.

وأكدت أن زيادة الدعم الحقيقي الموجه للفئات المستحقة من أبرز الأهداف التى لابد من الإشارة إليها فى الخطة، مع تحديد نسب زيادة هذا الدعم، وكذلك تحديد الفئات المستحقة له، وآثر ذلك على معدلات الفقر، مشيرة إلى أهمية مراعاة مجموعة من الأبعاد والمعدلات كمعدل السكان والبطالة ونسب الشباب والتى تختلف كذلك من محافظة لأخرى.

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