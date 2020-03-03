في 3 دقائق.. تخلصي من دهون البشرة بمكونات في المنزل

تعاني فتيات كثيرات بسبب البشرة الدهنية، وعدم القدرة على تقليل لمعان البشرة، وظهور الحبوب.





ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أفضل الماسكات التي تعمل على التخلص من دهون البشرة وهى..





ماسك البرتقال وماء الورد للبشرة الدهنية:

مكونات ماسك البرتقال وماء الورد والنيم:

- برتقال

- نيم

- طين

- عسل

- عصير ليمون

- ماء ورد

- خشب الصندل

أقرأ أيضًا





خطوات تحضير ماسك البرتقال وماء الورد والنيم:





نخلط كميات متساوية من مسحوق النيم والبرتقال وخشب الصندل و طين معًا بشكل جيد

نأخذ ملعقتين صغيرتين من خليط البرتقال، ثم نضيف ملعقة صغيرة من العسل ونصف ملعقة من عصير الليمون وماء الورد ونستمر في الخليط حتى نحصل على خليط ناعم

نضع الخليط على الوجه والرقبة لمدة ثلث ساعة

نغسل الوجه والرقبة بماء فاتر



