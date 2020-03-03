AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في 3 دقائق.. تخلصي من دهون البشرة بمكونات في المنزل

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:22 م
التخلص من دهون البشرة
التخلص من دهون البشرة
Advertisements
نهى هجرس
تعاني فتيات كثيرات بسبب البشرة الدهنية، وعدم القدرة على تقليل لمعان البشرة، وظهور الحبوب.

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أفضل الماسكات التي تعمل على التخلص من دهون البشرة وهى..

ماسك البرتقال وماء الورد للبشرة الدهنية:
 مكونات ماسك البرتقال وماء الورد والنيم:
- برتقال
- نيم
- طين 
- عسل
- عصير ليمون
- ماء ورد
- خشب الصندل
 
أقرأ أيضًا

خطوات تحضير ماسك البرتقال وماء الورد والنيم:

نخلط كميات متساوية من مسحوق النيم والبرتقال وخشب الصندل و طين معًا بشكل جيد
نأخذ ملعقتين صغيرتين من خليط البرتقال، ثم نضيف ملعقة صغيرة من العسل ونصف ملعقة من عصير الليمون وماء الورد ونستمر في الخليط حتى نحصل على خليط ناعم
نضع الخليط على الوجه والرقبة لمدة ثلث ساعة
نغسل الوجه والرقبة بماء فاتر

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جربي بنفسك .. 3 وصفات طبيعية لها مفعول السحر في تفتيح اليدين

بـ الشوكولاتة.. حضرى أفضل الماسكات للعناية بالبشرة

لـ القضاء على حب الشباب.. أفضل الماسكات للبشرة الدهنية

أفضل الوصفات لتفتيح ونقاء بشرتك.. تعرفي عليها

ترشيحاتنا

تناول اليوسفي والعسل.. هاني الناظر يقدم لك 10 نصائح لـ الحماية من كورونا

طبيب: فيروس كورونا له مناطق توليد وانتشار جديدة في العالم.. فيديو

هاني شاكر عن محمد رمضان: بيلبس قميص شيفون حلو أوي على المسرح

بحضور عمرو موسى وزاهي حواس وحسين فهمي.. افتتاح معرض فاروق حسني

في مشهد يحدث مرة في العمر.. سنجاب يهاجم ثعبان كوبرا سام بطريقة مذهلة

إذا ظهرت تلك الأعراض قد تكون مصابا بـ كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من كواليس مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة.. شاهد

أسعار تويوتا toyota في السعودية اليوم .. صور

بحضور عمرو موسى وزاهي حواس وحسين فهمي.. افتتاح معرض فاروق حسني