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فن

محمد عاطف مديرًا فنيًا لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:23 م
الناقد محمد عاطف
الناقد محمد عاطف
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محمد نبيل
 وقع اختيار إدارة«مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية» الذي يقام خلال الفترة من 12 إلى 17 يونيو 2020 على الناقد السينمائي محمد عاطف ليتولى إدارة المهرجان فنيًا.

وأعرب عاطف عن سعادته بثقة الفنان الكبير سمير صبري رئيس المهرجان، والسادة أعضاء الهيئة الاستشارية العليا برئاسة الكاتب الكبير محمد سلماوي ؛ وقال  أنه من المتوقع وصول عدد الأفلام المشاركة في مختلف برامج المهرجان إلى ٤٥ فيلمًا، وأن باب التقديم ما زال مفتوحًا أمام إنتاجات عامي ٢٠١٩-٢٠٢٠ التى لم يسبق عرضها في مصر لصناع الأفلام من الدول الفرانكوفونية التي يصل عددها إلى ٨٢ دولة، وذلك حتى تاريخ ١٠ ابريل المقبل من خلال موقع المهرجان على الإنترنت.

ويعد عاطف واحدا من أبرز مبرمجي المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية، فإلى جانب مسؤوليته الجديدة في مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية فهو يعمل أيضًا مبرمجًا لمهرجان الجونة السينمائي بمصر ومهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وعضو لجنة اختيار مشاريع الأفلام المقدمة للحصول على منح التطوير وما بعد الإنتاج بسوق مهرجان مالمو للسينما العربية، ومنصة سينيجونة الذراع الإنتاجي لمهرجان الجونة السينمائي، ومسابقة ضوء لدعم الأفلام التي تنظمها وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية. فضلًا عن عضويته لمجلس إدارة جمعية نقاد السينما المصريين.

كما شغل محمد عاطف سابقًا منصب المدير الفني لمهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ومنصب المدير الفني لمهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية، ومديرًا لمسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعضوية اللجنة العليا للمهرجانات والمسابقات المحلية والدولية.
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