أخبار الأهلي .. تفاصيل استقالة تركي آل الشيخ.. وقرار مفاجئ من فايلر قبل مباراة صن داونز





أكد مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أن تقنية "VAR" سيتم تطبيقها في جميع الملاعب خلال الفترة المقبلة مما سيحقق عدالة تحكيمية كاملة.













قاد توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، فقرة بدنية مطولة للاعبين في بداية المران، الذي أقيم عصر اليوم على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا.













عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق، الذي أقيم اليوم على مجمع ملاعب جامعة في بريتوريا.













أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، تعديلا على الملعب الذي ستقام عليه تدريبات الفريق ابتداء من اليوم؛ استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي.













لا تزال الاستقالة المفاجئة التى تقدم بها المستشار تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية للنادى الأهلي تفرض نفسها بقوة داخل الشارع الكروى فى مصر .







