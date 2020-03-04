شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 4 مارس، وفقا لعلم الأرقام.





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في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 4 مارس فإن ذلك يعني هذا العام يعتبر فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدًا بما عليك من واجبات.. يجب عليك مراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدًا قبل الإقدام عليه.





نصيحة: هذا العام عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر أيضًا على عواطفك وانفعالاتك.. لكن حساسيتك تجعلك تميل للمبالغة في انفعالاتك لذا حاول السيطرة عليها.





