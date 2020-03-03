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برلمان

أخبار البرلمان.. أبو العينين ينضم لعضوية إعلام النواب.. نيفين جامع تتحدث في ورشة عمل لمستقبل وطن

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:35 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين نائب رئيس مستقبل وطن للشؤون النيابية
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عبد الرحمن سرحان
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