أخبار البرلمان.. أبو العينين ينضم لعضوية إعلام النواب.. نيفين جامع تتحدث في ورشة عمل لمستقبل وطن

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الثلاثاء 3 مارس:أبو العينين ينضم لعضوية إعلام البرلمان.. ويؤكد: ثقافة مصر اتنستعايزينها ترج العالم.. أبو العينين يطالب بحملات متكاملة فى الترويج للاكتشافات الأثرية بمصرلدعم السياحة الدينية.. أبو العينين يطالب الحكومة بالاهتمام بملف العائلة المقدسةبحضور أبو العينين.. الأعلى للآثار يكشف حقيقة سفر مومياء الفراعنة للخارجوزيرة الصناعة: تشغيل 4500 مصنع على مستوى الجمهورية.. وخطة للحد من الوارداتوزيرة الصناعة: هناك اهتمام خاص بالمستثمر المحلي.. ومشاكل القطاع لا يمكننا حلها بمفردنانيفين جامع: فتح ملف صناعة لعب الأطفال خلال أيامتحرك عاجل من البرلمان لـ إلغاء بصمة الموظفين خوفا من انتقال فيروس كورونابينها غسل الأموال ونواب المحافظين.. 5 تشريعات على أجندة جلسات البرلمان الأسبوع المقبلبرلماني يحذر من تسريب امتحانات الثانوية العامةحظر القبلات وزيادة بدل العدوى.. 10 مقترحات برلمانية لمكافحة كورونالمن تجاوز الـ 50 عاما.. احذر المعاش المبكر في هذه الحالاتتحديث لحظي.. ما فائدة موقع الحكومة الإلكتروني لمواجهة كورونا؟