سفير مصر بتونس: طوبة الأهلي في رادس حادث فردي.. وتم استقبال الزمالك بترحاب شديد ..فيديو

أكد نبيل حبشي، سفير مصر في تونس، أن حادثة إلقاء "طوبة" على حافلة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 على أبواب استاد رادس وإصابة اللاعب هشام محمد كان حادثًا فرديًا.





وفي تصريحات لقناة "صدى البلد" عبر برنامج "الماتش"، قال نبيل حبشي "واقعة الأهلي كانت حادثًا فرديًا ليس أكثر من ذلك، لكننا متفائلون بمباراة الزمالك والترجي وعدم حدوث أي شيء غير طبيعي خلالها".





ويستعد الزمالك لخوض مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي في ملعب رادس مساء الجمعة المقبل، بعد فاز ذهابًا في القاهرة (3-1).



