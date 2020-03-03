نقابية الضرائب: تكريم موظفي المصلحة كل 3 شهور لتحقيق الحصيلة المستهدفة

قالت اللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة برئاسة مصطفي عبد القادر، إنها بصدد تنظيم تكريم دوري كل 3 شهور للموظفين المثاليين علي مستوي المأموريات والمديريات التابعة للمصلحة؛ لتحفيزهم علي أعلى معدلات أداء ممكنة لتحقيق الربط والمستهدف من الحصيلة الضريبية.

أضاف " عبد القادر" علي هامش مؤتمر نظمته اللجنة لتكريم 28 من قيادات السابقة لمصلحة الضرائب و 30 موظفا آخرين ، تحت عنوان " يوم الوفاء" بحضور عبدالمنعم مطر و الدكتور مصطفي عبد القادر و الدكتور محمود علي، رؤساء المصلحة السابقين؛ أن الموظفين السابقين لـ"الضرائب" يعتبرون مثالا يحتذي به لكل العاملين بالمصلحة علي العطاء والتفاني في العمل.





ذكر " عبد القادر" أن اللجنة تدعم بقوة جهود وزارة المالية تحت قيادة الدكتور محمد معيط، لتطوير أداء المنظومة الضريبية وتحقيق المستهدف خلال العام المالي الجاري لدعم الخزانة العامة للدولة.





أوضح أنه لا يمكن اغفال دور مصلحة الضرائب في تحقيق أكثر من 70% من إيرادات الخزانة العامة، مؤكدا أن العاملين بالضرائب أثبتوا تفانيهم في العمل في أصعب الظروف والأحداث التي شهدتها مصر خلال العقد الماضي.