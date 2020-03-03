السفير المصري يكشف سبب تغيير فندق إقامة الزمالك بتونس.. وموقف حضور الجماهير لموقعة رادس ..فيديو

كشف نبيل حبشي، سفير مصر في تونس، عن سبب تغيير فندق إقامة الزمالك في تونس، قبل مواجهة الفريق مع الترجي التونسي الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وقال "حبشي"، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، "فندق الإقامة جيد لكن قربه من نادي الترجي يدفعنا لتغييره"، مشيرًا إلى أن الزمالك صاحب قرار تغيير فندق الإقامة.





وأكد أن استقبال الزمالك كان على مستوى جيد وهناك تأمين على أعلى مستوى لبعثة الزمالك في تونس، مشيرًا إلى أن السلطات التونسية أبدت تعاونًا كبيرًا لاستقبال وتأمين بعثة الزمالك.



