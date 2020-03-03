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رياضة

السفير المصري يكشف سبب تغيير فندق إقامة الزمالك بتونس.. وموقف حضور الجماهير لموقعة رادس ..فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:53 م
الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
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محمد رشاد
كشف نبيل حبشي، سفير مصر في تونس، عن سبب تغيير فندق إقامة الزمالك في تونس، قبل مواجهة الفريق مع الترجي التونسي الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال "حبشي"، في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، "فندق الإقامة جيد لكن قربه من نادي الترجي يدفعنا لتغييره"، مشيرًا إلى أن الزمالك صاحب قرار تغيير فندق الإقامة.

وأكد أن استقبال الزمالك كان على مستوى جيد وهناك تأمين على أعلى مستوى لبعثة الزمالك في تونس، مشيرًا إلى أن السلطات التونسية أبدت تعاونًا كبيرًا لاستقبال وتأمين بعثة الزمالك.

وتابع "انتشار كورونا في بلدان العالم أجمع لن يؤثر في حضور الجماهير خلال المباراة".
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