الهزيمة الثالثة على التوالي.. تشيلسي يقصي ليفربول من كأس الاتحاد بمشاركة صلاح

تأهل فريق تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد إلى الدور المقبل من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تغلبه على ضيفه ليفربول، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة المحلية.





وجاءت الدقيقة 13 بالهدف الأول لتشيلسي عن طريق ويليان الذي حصل على الكرة بعد خطأ من فابينو، ليصوب كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لترتطم في جسد أدريان وتدخل شباك ليفربول.



ومنح باركلي ثاني الأهداف لصالح تشيلسي بالشوط الثاني، من انطلاقة مميزة عن طريق روس باركلي من وسط الملعب إلى حدود منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة متقنة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.





ملخص المباراة:





وظهرت الخطورة الأولى بعد مرور ثلاث دقائق فقط، بعدما حول مينامينو كرة عرضية إلى ماني ليتسلمها داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوبها أرضية بين يدي كيبا.





ورد باركلي سريعًا في الدقيقة التاسعة بتصويبة صاروخية تصدى لها أدريان ببراعة. و سدد ويليان صاروخية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 11 لكن حارس ليفربول أظهر براعة مرة أخرى في التصدي لها. وجاءت الدقيقة 13 بالهدف الأول لتشيلسي عن طريق ويليان الذي حصل على الكرة بعد خطأ من فابينو، ليصوب كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لترتطم في جسد أدريان وتدخل شباك ليفربول.

ومع الدقيقة 20، أضاع ليفربول هدف محقق بعد براعة شديدة من الحارس كيبا في التصدي لأكثر من تسديدة متتالية عن طريق ساديو ماني، كورتيس جونز، ديفوك أوريجي وتاكومي مينامينو لاعبي ليفربول من داخل منطقة الجزاء وسط إرتباك واضح من مدافعي تشيلسي.

ومع الدقيقة 28، سدد نيكو ويليامز لاعب ليفربول كرة قوية من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء تشيلسي مرت إلى جوار القائم الأيمن لمرمى الحارس كيبا دون خطورة حقيقية تذكر.





وكاد بيدرو أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 67 بعد انطلاقة من وسط الملعب خلف دفاع ليفربول المتقدم بشكل زائد عن الحد، ليصبح في وضعية إنفراد تام من مسافة كبيرة ولكنه صوب الكرة في قدم أدريان.

جيرو ظهر في فرصة خطيرة لتشيلسي في الدقيقة 74 بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء مستغلًا خطأ من جوميز، ليطلق تصويبة قوية ولكن العارضة ظهرت مرة أخرى لتمنع هدف في شباك ليفربول.

ودخل محمد صلاح إلى ملعب المباراة في الدقيقة 80 كآخر تبديلات ليفربول خلال المواجهة بعدما دفع يورجن كلوب به بدلًا من آدم لالانا.



وتلقى ليفربول هزيمته الأولى خلال الموسم الجاري، في الدوري الإنجليزي، بثلاثية دون رد، أمام مضيفه واتفورد الذي يواجه خطر الهبوط، يوم السبت الماضي.





ورغم الهزيمة، يواصل ليفربول سيطرته على صدارة البريميرليج، برصيد 79 نقطة، متفوقًا بفارق 22 نقطة، على أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي له جولة مؤجلة.