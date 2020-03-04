برلماني: المساندة المصرية للصين في مواجهة فيروس كورونا تحوذ احترام العالم

أكد المهندس معتز محمود عضو مجلس النواب، أن اعلان مصر المساندة التامة للصين في مواجهة فيروس كورونا، يؤكد على المسؤولية الأدبية لمصر تجاه الأزمات العالمية من جهة وتواصل مصر مع الصين التي تربطها بها علاقات متينة وتاريخية ومتشعبة للتخفيف من آثار الفيروس والتصدي له بكافة الوسائل الممكنة من جهة أخرى.





ونوه في بيان له اليوم، أن موقف مصر تجاه الصين يحوذ احترام العالم اجمع ويؤكد على النفوذ المصري والمهابة الوطنية عبر العالم.





وشدد محمود على الأهمية الكبيرة التي انطوت عليها زيارة وزيرة الصحة د. هالة زايد للصين للوقوف على آخر تطورات فيروس كورونا، وتبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة في الصين.



