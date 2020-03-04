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برلمان

برلماني: المساندة المصرية للصين في مواجهة فيروس كورونا تحوذ احترام العالم

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أكد المهندس معتز محمود عضو مجلس النواب، أن اعلان مصر المساندة التامة للصين في مواجهة فيروس كورونا، يؤكد على المسؤولية الأدبية لمصر تجاه الأزمات العالمية من جهة وتواصل مصر مع الصين التي تربطها بها علاقات متينة وتاريخية ومتشعبة للتخفيف من آثار الفيروس والتصدي له بكافة الوسائل الممكنة من جهة أخرى.

ونوه في بيان له اليوم، أن موقف مصر تجاه الصين يحوذ احترام العالم اجمع ويؤكد على النفوذ المصري والمهابة الوطنية عبر العالم.

وشدد محمود على الأهمية الكبيرة التي انطوت عليها زيارة وزيرة الصحة د. هالة زايد للصين للوقوف على آخر تطورات فيروس كورونا، وتبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة في الصين. 

ولفت إلى أن الصين قدمت هدايا قيمة جدًا لمصر عبارة عن الوثائق الفنية المحدثة (النسخة السادسة) للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لمواجهة الفيروس والتقرير المشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية والخبراء الصينيين حول الزيارة التفقدية الأخيرة التي قام به وفد الخبراء إلى مناطق عديدة في الصين، وهذه الهدايا ستفيد مصر في الإجراءات الاحترازية للسيطرة على المرض.
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