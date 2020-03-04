أستاذ طب وقائي: كورونا لا يمثل خطورة على المصريين حالياً.. فيديو

أكد دكتور عبد اللطيف المر أستاذ الطب الوقائي أنه في بداية الإصابة سواء بمرض الإنفلونزا العادية أو بمرض الكورونا من الصعوبة أن يتم التفريق بينهما في بداية الأمر مؤكدًا أن أمراض الجهاز التنفسي واحدة تبدأ من ارتفاع درجة الحرارة وقصور في التنفس وتعب عام وسعال وعطس.





وأضاف عبد اللطيف خلال وجوده ضيفًا ببرنامج كل يوم عبر فضائية on e أن المريض والطبيب لا يستطيعان في البداية تشخيص المرض إلا عن طريق الفحوص المخبرية.





وتابع أستاذ الطب الوقائي أنه لا يوجد في مصر حالات كورونا وهناك مراكز للوقاية في العالم تحدد حجم الإصابة في دول العالم وطرق الوقاية من المرض.





وأشار دكتور عبد اللطيف المر أن فيروس كورونا لا يمثل خطورة على المصريين حاليًا مؤكدًا أنه لا توجد حالات وإذا وجدت تكون الإصابة متوسطة الشدة.





وقال أستاذ الطب الوقائي إن معدل الخطورة من المرض لا تتعدى 3% وإذا تمت مقارنته بمرض "سارس" وصلت خطورته إلى 10% مما يدل على أن مرض سارس أخطر من كورونا.



