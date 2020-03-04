نيوكاسل يقصي ويست بروميتش من كأس الاتحاد في غياب أحمد حجازي

تأهل نادي نيوكاسل يونايتد، لدور ربع النهائي، من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد فوزه على نظيره نادي ويست بروميتش ألبيون بثلاثة أهداف مقابل هدف.





افتتح ألميرون التسجيل لنيوكاسل في الدقيقة 33، قبل أن يضاعف نفس اللاعب النتيجة لفريقه في الدقيقة 46، ليؤكد زميله سانت ماكسيمان تفوق فريقه بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 47.





ولم يتواجد محترفنا المصري أحمد حجازي في قائمة فريقه ويست بروميتش ألبيون لمباراة اليوم.





وفي الدقيقة 74، قلص فيليبس النتيجة لويست بروميتش، وسجل زميله زوهوري الهدف الثاني في الدقيقة 93، لكنهما لم يمنعا فريقهما من الخروج من البطولة، ومنح تذكرة التأهل لنادي نيوكاسل يونايتد.





يذكر أن نادي ليفربول قد ودع البطولة من دور الـ16، بعد خسارته منذ قليل من نظيره نادي تشيلسي بهدفين نظيفين.