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ثقافة

سطرن قصة نجاح.. الأيدي الناعمة تنقذ تاريخ معبد دندرة من أعلى السقالات.. صور

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:16 ص
الأيدي الناعمة تنقذ
الأيدي الناعمة تنقذ تاريخ معبد دندرة من فوق السقالات
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علاء المنياوي
إذا كان ترميم المبانى الأثرية من الأعمال الشاقة التي تتطلب مجهودا كبيرًا من المرممين الرجال والشباب للقيام بها،فإن الفتيات أثبتن نجاحًا كبيرًا في هذه المهنة الشاقة في عدة مواقع، آخرها معبد دندرة الأثري في قنا.

وكشف، أخصائي ترميم بإدارة ترميم آثار مصر العليا، محمد عبد العزيز، لـ"صدى البلد" قصة النجاح تلك.

وقال عبد العزيز لصدي البلد: ترميم معبد دندرة شاركت فيه 23 فتاة من خريجات وطالبات الآثار والآداب بقنا وسوهاج بالعمل بشكل تطوعى فى أعمال ترميم بمعبد دندرة، حيث تقدمن بطلب للعمل متطوعين فى أعمال ترميم معبد دندرة.

وجرى عرض ذلك على الدكتور غريب سمبل رئيس الإدارة المركزية لترميم وصيانة الآثار، وقد لاقى الأمر قبولًا واستحسانا منه، وأسند لهن فى البداية العمل فى الأجزاء السلفية والسراديب بعيدا عن السقف والأماكن المرتفعة.

وطلبت مجموعة المرممات المتطوعات العمل بالترميم فى ترميم الجدران المرتفعة والسقف وصعود السقالات، وقد تم قبول ذلك بحرص وترقب مع أخذ احتياطات الأمن والسلامة من قبل مدير عام ترميم آثار قنا فتحى عاشور.

وكلف مدير ترميم معبد دندرة عبدالرحيم قناوى بمتابعة مجموعة العمل من المرممات، واللاتي أظهرن دقة وحرفية عالية في العمل، وقمن بالترميم بمنتهى المهارة، وقد أسندت لهن من الإدارة أعمال ترميم مناطق غاية فى الأهمية ذات ألوان، وقد نجحن فى الحفاظ على طبقات الألوان أثناء عمليات التنظيف السابقة للترميم.

وتابع: وقد أثبتت تلك المجموعة من الفتيات أن المرممات لا يقتصر عملهن على الآثار المنقولة والأماكن المنخفضة، بل استطعن أن يقمن بترميم المبانى وصعود السقالات المرتفعة، مع الدقة والحرفية فى عمليات الترميم، حيث كان شغفهن وحبهن للعمل فى ترميم الآثار تطوعًا دورا كبيرًا في نجاحهن.

وقد أثني الدكتور غريب سنبل علي عمل المرممات، واللاتي شعرن بسعادة يوم الإفتتاح، حيث قام د.خالد العناني وزير السياحة والآثار ود.مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمصافحتهن وتقديم الشكر لكل واحدة منهن، وذلك على ما بذل من جهد ومبادرتهن المتميزة بالتطوع في ترميم المعبد.

ووجه محمد عبد العزيز الشكر للمرممات المتطوعات نيابة عن مرممى وزراة السياحة والآثار، خاصة تفانيهن في الحفاظ على آثار مصر، فكما ترك لنا أجدادنا القدامى ذلك التراث العريق، فإن لهم أحفادا يحملون على عاتقهم حفظ وصيانة وترميم ذلك التراث.
سطرن قصة نجاح.. الأيدي الناعمة تنقذ تاريخ معبد دندرة من أعلى السقالات.. صور
سطرن قصة نجاح.. الأيدي الناعمة تنقذ تاريخ معبد دندرة من أعلى السقالات.. صور
سطرن قصة نجاح.. الأيدي الناعمة تنقذ تاريخ معبد دندرة من أعلى السقالات.. صور
سطرن قصة نجاح.. الأيدي الناعمة تنقذ تاريخ معبد دندرة من أعلى السقالات.. صور
سطرن قصة نجاح.. الأيدي الناعمة تنقذ تاريخ معبد دندرة من أعلى السقالات.. صور
سطرن قصة نجاح.. الأيدي الناعمة تنقذ تاريخ معبد دندرة من أعلى السقالات.. صور
سطرن قصة نجاح.. الأيدي الناعمة تنقذ تاريخ معبد دندرة من أعلى السقالات.. صور
سطرن قصة نجاح.. الأيدي الناعمة تنقذ تاريخ معبد دندرة من أعلى السقالات.. صور
سطرن قصة نجاح.. الأيدي الناعمة تنقذ تاريخ معبد دندرة من أعلى السقالات.. صور
سطرن قصة نجاح.. الأيدي الناعمة تنقذ تاريخ معبد دندرة من أعلى السقالات.. صور
سطرن قصة نجاح.. الأيدي الناعمة تنقذ تاريخ معبد دندرة من أعلى السقالات.. صور
سطرن قصة نجاح.. الأيدي الناعمة تنقذ تاريخ معبد دندرة من أعلى السقالات.. صور
سطرن قصة نجاح.. الأيدي الناعمة تنقذ تاريخ معبد دندرة من أعلى السقالات.. صور
سطرن قصة نجاح.. الأيدي الناعمة تنقذ تاريخ معبد دندرة من أعلى السقالات.. صور
سطرن قصة نجاح.. الأيدي الناعمة تنقذ تاريخ معبد دندرة من أعلى السقالات.. صور
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