اتحاد الغرف التجارية: تقرير الأونكتاد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد القومي

أكّد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، أن أحدث تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الخاص بأن مصر أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبى فى إفريقيا 2019، يعد بمثابة شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري تضاف له.

أضاف في تصريحات له اليوم، أن التقرير أرجع الأسباب إلى جهود الحكومة فى تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية ؛ مما أدّى إلى تعزيز ثقة المستثمرين، موضحًا أن الاقتصاد القومى حقق الكثير من التحسن فى بيئة الاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية .

وذكر أن مصر تبذل قصارى جهدها لتشجيع وتدعيم الاستثمارات والصناعة والتجارة لدفع عجلة الإنتاج، موضحا أن هناك مساعي حقيقية لتطوير وتحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع شركاء التنمية بكل أطيافهم لمواكبة التغيرات الطارئة على مؤشرات الاقتصاد بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016 إلى جانب اتساق الرؤية مع أهداف التنمية المُستدامة .

أشار العربى إلى أن الحكومة تقوم بدفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص ومع شركاء التنمية المحليين والدوليين لتعزيز التمويل من أجل التنمية فى إطار العمل على تنويع مصادر تمويل الخطط والبرامج التنموية و زيادة التعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.