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رياضة

سفير مصر بجنوب أفريقيا: تخصيص 200 مقعد لجماهير النادي الأهلي أمام صن داونز

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:30 ص
لقاء سابق بين الأهلي
لقاء سابق بين الأهلي وصن دوانز
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حسام الحارتي
قال شريف عيسى ، السفير المصري في جنوب إفريقيا، إنه تم عقد اجتماع أمني مع مسؤولي الملعب الذي يستضيف مباراة الأهلي أمام صن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف في تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس"، أنه تم تخصيص 200 مقعد لجماهير النادي الأهلي من أجل مؤازرة لاعبي القلعة الحمراء .

وتابع شريف عيسى "جماهير الأهلي ستجلس في مكان مؤمّن تمامًا على أعلي درجة والملعب يسع لـ 25 ألف متفرج وأرضيته جيدة ولكن تكون عائقًا أمام الفريقين لتقديم أداء جيد".

وعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق وذلك في إطار استعداداته لمواجهة صن داونز المقبلة.

وشدّد محمود الخطيب خلال جلسته على ضرورة تحقيق الفوز في القاهرة على حساب الفريق جنوب الأفريقي، حتى يرتاح النادي الأهلي نسبيًا قبل مواجهة الإياب في جنوب أفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه صن داونز جنوب الأفريقي السبت المقبل في تمام السادسة مساء باستاد القاهرة الدولي بحضور 30 ألف متفرج وذلك في اطار ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا.


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