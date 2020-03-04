مراحل الحالة النفسية للمواطن في مواجهة فيروس كورونا.. فيديو

أكدت الدكتورة دينا نعوم، استشاري الطب النفسي، أن الفزع والهلع بأي فئة اجتماعية يعد شيئًا طبيعيًا، مشيرة الى أن الحالة النفسية تمر بـ 3 موجات في سيكولوجية الأوبئة، وهي الفزع والهلع والخوف لأنها تعد شئ جديد ولا يوجد معلومات كافية حول هذا المرض.





وأضافت "نعوم" خلال وجودها ضيفة ببرنامج كل يوم عبر فضائية on e أنه هناك بحث عن التفسيرات والمعلومات من مصادر وإذا لم توجد ستزيد حالة الهلع لدى المواطنين.





وتابعت استشاري الطب النفسي أن هناك إجراءات وقاية من مرض فيروس كورونا وأطمئن الأمهات بأن الفئة العمرية من سن يوم حتى 9 سنوات هم أقل عرضة للإصابة بالمرض.





وأشارت دكتورة دينا نعوم أنه حتى لو هناك حالات موجودة ليست موجودة في مصر مؤكدة أنه ينبغي الهدوء والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط.





وقالت استشاري الطب النفسي أن هناك أنباء واشاعات متضاربة من مواقع التواصل الاجتماعي لأن الشعب المصري عاطفي بدرجة كبيرة لذا يجب اتباع سبل الوقاية بشكل كبير.



