فتح الله: طموحنا حصد لقب الكونفيدرالية وتحسين مركزنا بالدوري.. فيديو

أكد محمود فتح الله، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن طموح فريقه هو حصد لقب بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بعد الفوز على زاناكو الزامبي بثلاثية .





وقال "فتح الله" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد": "المباريات الأفريقية ليس بها أي شىء مضمون، من الوارد ان يتغير الوضع في لحظة".





وأردف: لابد ان نصب كامل تركيزنا في لقاء العودة أمام زاناكو، حتى وان كنا فزنا في المباراة الأولى بنتيجة مريحة.





وتابع: طموحنا حصد لقب بطولة الكونفدرالية الافريقية، هذا حق مشروع لنا.





وأكمل: بعد لقاء زاناكو سوف نصب كامل تركيزنا في مباريات الدوري، نريد تحسين النتائج والمركز.



