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رياضة

فتح الله: طموحنا حصد لقب الكونفيدرالية وتحسين مركزنا بالدوري.. فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:32 ص
بيراميدز
بيراميدز
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محمد رشاد
أكد محمود فتح الله، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن طموح فريقه هو حصد لقب بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، بعد الفوز على زاناكو الزامبي بثلاثية .

وقال "فتح الله" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية "صدى البلد": "المباريات الأفريقية ليس بها أي شىء مضمون، من الوارد ان يتغير الوضع في لحظة".

وأردف: لابد ان نصب كامل تركيزنا في لقاء العودة أمام زاناكو، حتى وان كنا فزنا في المباراة الأولى بنتيجة مريحة.

وتابع: طموحنا حصد لقب بطولة الكونفدرالية الافريقية، هذا حق مشروع لنا.

وأكمل: بعد لقاء زاناكو سوف نصب كامل تركيزنا في مباريات الدوري، نريد تحسين النتائج والمركز.

وأتم كلماته: أتمنى أن يضم حسام البدري أكبر عدد من لاعبي بيراميدز خلال معسكر المنتخب المقبل، فهم يستحقون ذلك.
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