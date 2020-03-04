قال الطفل محمود حمدي، أحد مشجعي الزمالك من أصحاب الهمم الخاصة، إنه يشعر أنه واقفًا على قدميه حين يفوز النادي الأبيض.





وأضاف خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أجلس على كرسي متحرك خلال المباريات ولكن أشعر بأنني أقف على قدمي عندما ينتصر فريقي".





وأضاف:" ذهبت للحكم محمد الحنفي قبل انطلاق إحدى مباريات الزمالك وطالبته بتطبيق العدل وبعد نهاية المباراة توجهت إليه ولومته على عدم احتساب ركلة جزاء للفريق وقلت له: ربنا ينتقم من الظلم".





وتمنى محمود حمدي أن تستمر انتصارات الزمالك وأن يكون مشجع الزمالك الصغير يروي حديثه مع الحكم محمد الحنفي.





قال الطفل محمود حمدي، أحد مشجعي الزمالك من أصحاب الهمم الخاصة، أنه يشعر أنه واقفًا على قدميه حين يفوز النادي الأبيض.





وأضاف خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "أجلس على كرسي متحرك خلال المباريات ولكن أشعر بأنني أقف على قدمي عندما ينتصر فريقي".





وأضاف: "ذهبت للحكم محمد الحنفي قبل انطلاق إحدى مباريات الزمالك وطالبته بتطبيق العدل وبعد نهاية المباراة توجهت إليه ولومته على عدم احتساب ركلة جزاء للفريق وقلت له: ربنا ينتقم من الظلم".





وتمنى محمود حمدي أن تستمر انتصارات الزمالك وأن يكون التحكيم عادلًا خلال مباريات الفريق.



