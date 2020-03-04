سفير مصر في بكين: المسئولون الصينيون يرون مصر «صديق وقت الضيق».. شاهد

قال السفير محمد البدري سفير مصر في بكين، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد التقت بنائب رئيس البرلمان والقائم بأعمال وزارة الصحة الصينية واللقاءات كانت مثمرة، والتي تم التباحث فيها عن تطورات فيروس كورونا .





وأضاف محمد البدري في تصريحاته للتليفزيون الصيني التي أذاعها الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "أ كثر شيء لفت نظري في الزيارة، الامتنان الذي وجدناه من المسئولين الصينيين، الذين أكدوا أن الصديق في وقت الضيق".





والتقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فور وصولها إلى جمهورية الصين الشعبية، نائب رئيس البرلمان الصيني رئيس جمعية الصليب الأحمر، والقائم بأعمال رئيس اللجنة الوطنية للصحة "القائم بأعمال وزير الصحة الصيني"، وذلك خلال زيارتها إلى الصين والتي تحمل خلالها رسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جمهورية الصين الشعبية، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سُبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وصول الوزيرة إلى مطار بكين تم إخضاعها والوفد المرافق لها لكافة الفحوصات من خلال الحجر الصحي بالمطار، وكان في استقبالها سفير مصر لدى الصين.





وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان، وجهت الشكر للسلطات الصينية على حفاوة الاستقبال، موضحة أن زيارتها تأتي في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التضامن مع الصين حكومةً وشعبًا، نظرًا لعمق ووطادة العلاقات بين البلدين الصديقين الممتدة لسنوات طوال مضت، وتوطدت وزادت خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدة أنه بالتزامن مع زيارتها للصين تمت إنارة المعالم المصرية التاريخية بالعلم الصيني.



