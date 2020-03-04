خالد علي: حظوظ صن داونز لا تزال قائمة.. ومفاجأة في التشكيل أمام الأهلي.. شاهد

قال خالد علي، المنسق الإعلامي لنادي صن داونز، إن نتيجة مباراة الأهلي أمام الفريق جنوب الأفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا جيدة للفريق الأحمر.





وأضاف علي فى تصريحاته لقناة "صدى البلد" عبر برنامج الماتش: "حظوظ صن داونز لا تزال قائمة خضنا شوطاً في القاهرة ولايزال هناك شوط آخر في جنوب أفريقيا، في مثل هذه المباريات الفرق المحترفة لا بد أن تنسى نتيجة مباراة الذهاب وعليها التركيز في مباراة الإياب".





وزاد المنسق الإعلامي لنادي صن داون :"فريق صن داونز لم يخض أي تدريب حتى الآن، من الغد سيبدأ معسكر مغلق استعدادًا للقاء والمباراة ستقام على استاد يسع لـ25 ألف مشجع و سيمتلئ على آخره".





وأشار: "هناك تكثيف إعلامي بحث الجماهير على حضور المباراة، كما أن مباريات الفرق المصرية تلقى اهتماماً كبيراً من جانب الجماهير، الظهير الأيسر لم يشارك في مباراة الذهاب أمام الأهلي، وسيكون جاهزًا لمباراة الإياب بعد تعافيه من الإصابة بشد".



