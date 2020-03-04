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محافظات

فودة يستقبل رئيس جمعية "حماية" للتنسيق والتعاون البيئي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:18 ص
فودة يستقبل رئيس
فودة يستقبل رئيس جمعية "حماية" للتنسيق التعاون لحماية البيئة
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ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ المهندس شريف الغمراوى مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية " حماية" لإدارة المخلفات الصلبة بمدن خليج العقبة بجنوب سيناء ومالك إحدي القري السياحية الصديقة للبيئة بنويبع.

يأتي ذلك، بغرض التنسيق مع الجهاز التنفيذي في مجال حماية البيئة حيث استعرض الغمراوي أوجه مشاركة الجمعية بالتعاون مع الجهاز التنفيذي فيما يخص الحفاظ علي البيئة بمدن خليج العقبة بجنوب سيناء كمشاركة مجتمعية في إطار الدور الإيجابي للمجتمع المدني.

وثمن دور المحافظ في إصدار قرار بتعميم الأكياس الورقية، طبقًا لتعليمات رئيس الجمهورية بشأن تعميم مبادرة منع استخدام الأكياس البلاستيكية بكل المحلات التجارية وكل المنشآت والفنادق، واستبدالها بالأكياس الورقية والقطنية القابلة للتحلل للحفاظ على صحة المواطنين.

يشار إلى أن الجمعية تدير 8 مشروعات أبرزها مشروع نظافة نويبع وإدارة مخلفاتها ومشروع نظافة دهب ومستشفى طابا ودهب ومشروع حماية الساحل والحضانة وتعليم الحرف اليدوية ومركز تعليمى.

وعملت الجمعية على مدار 20 عاما على إدارة المخلفات الصلبة بصورة علمية غابت عن مدن كبرى فهى التى أدارت ملف المخلفات الصلبة بصورة علمية، وحافظت على نظافة ثلاث مدن سياحية هى الأفضل بيئيا على مستوى جنوب سيناء وهم" دهب- نويبع- طابا"، ولم يقتصر دور جمعية حماية على نظافة تلك المدن وحماية البيئة بل لها دور تدريبى وتثقيفى لأبناء البادية فقامت بإنشاء حضانة ومدرسة.

حضر اللقاء اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة وبعض رجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ.
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