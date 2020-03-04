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رياضة

ميتشو: الزمالك يمتلك مدربًا جيدًا للغاية ويستطيع تخطي الترجي في رادس

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:39 ص
ميتشو مدرب فريق الزمالك
ميتشو مدرب فريق الزمالك الأسبق
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حسام الحارتي
أكد الصربي ميتشو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن القلعة البيضاء باتت تتمتع بحضور مدير فني جيد للغاية معربا عن سعادته بانتصارات نادي الزمالك المتتالية.

وقال ميتشو في تصريحات لفضائية "أون تايم سبورتس": "سعيد جدا بما يحققه الزمالك الآن لقد حقق العديد من النجاحات في الموسم الحالي وعقب تحقيق كأس مصر استطاع أن يحقق لقبي السوبر المصري والإفريقي.

وأكد الصربي ميتشو أن تحقيق الزمالك الفوز على منافسة الترجي التونسي في مباراتين متتاليتين أمر في غاية الاهمية معلقا: "سعيد باللاعبين والمدرب والإدارة لا أشعر بأي مشاعر سلبية تجاه الزمالك، أتمنى لهم التوفيق والنجاح.

وأوضح أن مباراة الزمالك القادمة أمام منافسه الترجي التونسي في غاية الصعوبة خصوصا في ظل تواجد جماهير الترجي متابعا: "الزمالك قادر على تخطي الترجي في رادس".
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