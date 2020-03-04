ليبيا: إخلاء مطار معيتيقة ونقل كل الرحلات إلى مصراتة

أعلنت إدارة مطار معيتيقة، ليل الثلاثاء، إخلاءه من الموظفين والمسافرين ونقل جميع الرحلات إلى مطار مصراتة، وذلك بعد أنباء عن تعرض المطار لقصف جديد.





وأفادت إدارة المطار على صفحتها بموقع فيسبوك، بأنه تم "إخلاء مطار معيتيقة الدولي من الموظفين ومسافري شركة طيران البراق بعد صعودهم للطائرة والتي هي آخر الرحلات المجدولة بعد نقل كل الرحلات لمطار مصراتة الدولي اعتبارًا من يوم الأربعاء".





وفي وقت سابق قررت شركة الخطوط الأفريقية نقل رحلاتها إلى مطار مصراتة من مطار معيتيقة، بعد تعرض الأخير لقصف جوي.



