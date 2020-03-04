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رياضة

مدرب بيراميدز يتوجه بطلب لـ حسام البدري قبل معسكر منتخب مصر .. شاهد

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:34 ص
محمود فتح الله
محمود فتح الله
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محمد رشاد
أكد محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن المباريات الإفريقية ليس بها شيء مضمون، مشيرًا إلى أنهم  يضعون كل تركيزهم في مباراة الإياب أمام زاناكو.

ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع زاناكو الزامبي، الأحد المقبل، في إطار إياب دور ربع نهائي بطولة الكونفدرالية باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة. 

وقال "فتح الله" خلال تصريحات على قناة "صدى البلد" لبرنامج "الماتش": "المباريات الإفريقية ليس بها أي شيء مضمون، من الوارد أن يتغير الوضع في لحظة، لا بد أن نصب كامل تركيزنا في لقاء العودة أمام زاناكو، حتى وإن فزنا في المباراة الأولي بنتيجة مريحة".

وكان بيراميدز حقق الفوز على زاناكو بملعب الأخير، بثلاثة أهداف دون رد.

وأضاف: "طموحنا حصد لقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، هذا حق مشروع لنا، بعد لقاء زاناكو سوف نصب كامل تركيزنا في مباريات الدوري، نريد تحسين النتائج والمركز".

وأتم: "أتمنى أن يضم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أكبر عدد من لاعبي بيراميدز خلال معسكر الفراعنة المقبل، فهم يستحقون ذلك".

يذكر أن منتخب مصر يستعد لدخول معسكر مغلق خلال شهر مارس الحالي لمباراتي توجو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون 2021.
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