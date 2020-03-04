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تعليم

عميد طب طنطا: سيارة إسعاف جولف بالمستشفى الرئيسي لسهولة نقل المرضى

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:03 ص
سيارة إسعاف جولف
سيارة إسعاف جولف
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احمد علي
أعلن الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، عن  توفير سيارة إسعاف جولف بالمستشفي الرئيسي بجامعة طنطا لسهولة نقل المرضى داخل المستشفيات.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، أن توفير هذه السيارة يأتي في إطار توجيهات الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا بالتخفيف عن المرضي وسهولة تنقلهم بين مستشفيات الجامعة بطريقة حضارية وأمنه بدلا من التروللى التقليدي.

وأضاف "غنيم"، أن العمل جار علي قدم وساق لتزويد كافة المستشفيات بهذا النوع من السيارات في إطار الخدمات المميزة التى تستهدفها المستشفيات الجامعية.
عميد طب طنطا: سيارة إسعاف جولف بالمستشفى الرئيسي لسهولة نقل المرضى
عميد طب طنطا: سيارة إسعاف جولف بالمستشفى الرئيسي لسهولة نقل المرضى
عميد طب طنطا: سيارة إسعاف جولف بالمستشفى الرئيسي لسهولة نقل المرضى
عميد طب طنطا: سيارة إسعاف جولف بالمستشفى الرئيسي لسهولة نقل المرضى
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