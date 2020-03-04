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القومي للمرأة: النساء لهن نصيب الأسد في الحصول على الحقوق السياسية والبرلمانية بعد 30 يونيو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:21 ص
ابتسام ابو رحاب
ابتسام ابو رحاب
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هاني حسين
قالت ابتسام أبو رحاب عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، تعليقا على الذكرى الـ 64 لصدور قانون الانتخاب الذي منح المرأة حق الترشح وممارسة الحقوق السياسية، إنه بعد صدور القانون مباشرة  حصلت أول سيدتين مصريتين على عضوية البرلمان للمرة الاولى.

وأضافت ابتسام ابو رحاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر "المذاع على قناة "سي بي سي": "في فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حصلت المرأة على نسبة متفاوتة في التمثيل البرلماني".

وتابعت ابتسام أبو رحاب:"  منح المرأة في قانون 149 لسنة 2009 جزء من المقاعد في البرلمان وارتفع عدد السيدات ووصل تمثيل المراة في البرلمان لـ  64 سيدة ".

وأكملت ابتسام أبو رحاب:"  المرأة المصرية كان لها نصيب الأسد في الحصول على الحقوق السياسية والبرلمانية بعد ثورة 30 يونيو  وهناك تشريعات كثيرة في الدستور المصري لصالحها، ووصل عدد السيدات في البرلمان لـ 90 ".

ولفتت ابتسام ابو رحاب، إلى أن 25% من مقاعد مجلس النواب لصالح المرأة المصرية، وهذا يعتبر إنجازًا سياسيًا ضخمًا".
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