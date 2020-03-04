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المسلماني: أردوغان خلق معضلتين في المنطقة وخرَّب دولته بيده.. فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:25 ص
احمد المسلمانى
احمد المسلمانى
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محمد حليم قنديل
قال الكاتب والمفكر السياسي أحمد المسلماني، إن إردوغان خلق معضلتين فى سوريا وليبيا، وهو مشتت، وشتت معه الدولة ووزارة الدفاع وجميع مؤسسات الدولة التركية.

وأضاف أحمد المسلماني خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" الفضائية، أنه من الناحية الدينية والأخلاقية لم يكن يتمنى أبدًا لا قتل جنود أتراك أو قتل جنود سوريين أو يحدث ما يحدث فى ليبيا حاليا.
 
وتابع الكاتب والمفكر السياسي، أنه ضد أي إراقة دماء، وأنه لا توجد مشكلة مع الشعب التركي، ولكن المشكلة مع النظام الذي أدى لتخريب أجزاء من المنطقة، وبالنهاية قام بتخريب دولته بيده.

وأوضح "المسلماني"، أنه فيما يخص المشهد فى إدلب، فهو معقد جدًا، وتركيا تدخلت بشكل ثقيل هناك بعد حدوث الاجتماع الشهير الذي استغرق 6 ساعات برئاسة أردوغان حينها.
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