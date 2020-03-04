لجنة الاستئناف تنظر تظلمي عقوبات الأهلي والزمالك بسبب أحداث مباراة السوبر

تقدم نادي الزمالك بتظلم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم على العقوبات التي وقعت على عدد من مسؤوليه ولاعبيه نتيجة الأحداث التي وقعت بعد مباراة السوبر المصري التي أقيمت في 20 فبراير الماضي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي .





وكان النادي الأهلي قد تقدم بتظلم حول الموضوع نفسه ، بعد الاطلاع على الأسطوانة المدمجة للأحداث، حيث سبق أن أعلن الاتحاد المصري عن ترحيبه باطلاع أي من طرفي المباراة على محتواها والتي تم الحصول عليها رسميًا، وذلك في مواجهة محاولات غير مبررة للتشكيك فيها، ثبت كذب ادعاءاتهم.





ومن المقرّر أن يتم عرض التظلم على لجنة الاستئناف بالاتحاد في اجتماع لم يحدد موعده بعد، حيث قام الناديان بتسديد الرسوم الخاصة بذلك.



