شوقي غريب يوضح حقيقة تأجيل أولمبياد طوكيو بسبب فيروس كورونا.. فيديو

أوضح المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي شوقي غريب، حقيقة تأجيل منافسات أولمبياد طوكيو المقرّر إقامتها في طوكيو خلال الصيف المقبل، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا.

أكد شوقي غريب أنه لم يتلق أي شىء يفيد تأجيل أولمبياد طوكيو بسبب كورونا، وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "لم يصلنا أي شيء بخصوص تأجيل أولمبياد طوكيو".





وأكمل: أشعر بالقلق من احتمالية تأجيل الأولمبياد، فالجميع سيتضرر من القرار.





وعن كريم نيدفيد وموقفه من الانضمام للمنتخب الاولمبي قال: "كلما تعافى من إصابته فهو يعاني من تورم في قدمه، فيما أشاد بالدور الكبير لـ رمضان صبحي مع المنتخب ومع فريقه".





وأتم: الفيفا طلب منا منح طاقم بدون رقم لحارس مرمى يجلس على دكة المنتخب.