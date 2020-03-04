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رياضة

مرتضى منصور يشكر رئيس الترجي وينفي شائعات الاحتقان

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:00 ص
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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حسام الحارتي
نفى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة عبر بعض المواقع الصحفية بشأن وجود حالة من التحفز للجماهير التونسية ضد بعثة فريق الكرة بالنادي في تونس.

وأضاف مرتضى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "العلاقات المصرية والتونسية على أعلى مستوى، ولا نسمح لأحد من الدول المعادية لنا بإفسادها".

وواصل:" أشكر رئيس الترجي التونسي على تلبية جميع رغبات بعثة الزمالك في تونس واطمئنانه عليها بشكل مستمر ودعوتهم على العشاء".

وأنهى رئيس الزمالك مداخلته: "لا توجد أي حالات احتقان بين جماهير الزمالك والترجي، واستقبال بعثة الفريق في تونس كان رائعًا ويسوده الود والاحترام".
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