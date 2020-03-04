AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الكشف والعلاج بالمجان.. تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين.. فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:11 ص
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور فوزي فتحي، المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالعناية بصحة الأم والجنين، إنه يتم إجراء الاختبارات الجديدة الخاصة بالمبادرة، والكشف عن الإصابة بفيروسي "بي" و"نقص المناعة البشري" والإصابة بالبكتريا المسببة لمرض الزهايمر، لأي سيدة حامل، خلال الزيارة الأولى لمتابعة الحمل في أي وحدة صحية.

وأضاف فوزي فتحي- في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"-: "يتم إجراء كشف سريع للكشف عن الإصابة وفي حالة إيجابية النتائج  يتم تحويل السيدة لمركز الإحالة لإجراء تقييم للتأكد من إصابتها واستكمال صرف العلاج الخاص بها، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع نقل العدوى من السيدة الحامل إلى الجنين.

وأوضح فوزي فتحي أن المرحلة الأولى من الحملة في محافظات القاهرة والإسكندرية والفيوم والقليوبية، حيث يتم الكشف وصرف العلاج خلالها بالمجان".

وأشار فوزي فتحي إلى أن ارتفاع الضغط والسكر وأمراض سوء التغذية، يتم تقييمها، وصرف العلاج لأصحابها بالمجان، من المركز الصحي أو الوحدة الصحية المستهدفة على مستوى الجمهورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ولاء الصبان تشيد بجهود "الصحة" لتنفيذ مبادرة "صحة السيدات الحوامل"

تفاصيل استعدادات وزارة الصحة للمبادرة الرئاسية لـ الحوامل .. تقرير

انطلاق مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين اليوم بـ 4 محافظات كمرحلة أولى

للعناية بصحة الأم والجنين.. الصحة: انطلاق مبادرة رئاسية للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.. في 4 محافظات كمرحلة أولى

رشا مجدى: المبادرات الطبية كشفت اهتمام الدولة بصحة المواطن

تعرف على تفاصيل مبادرة الرئيس السيسي لدعم صحة الأم والجنين

ترشيحاتنا

بالأرقام.. حسن شاكوش يطيح بمحمد رمضان بعد طرح «عود البطل»

طبيب جديد ينضم للنادي الأهلي

الإمارات تعلن إغلاق المدارس والجامعات بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

مقاتلات تركية تخترق أجواء اليونان.. وسلاح الجو اليوناني يرد

محمد صلاح على الدكة.. كلوب يعلن تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

أسعار شيفروليه 2020 في السعودية اليوم .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من كواليس مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة.. شاهد

أسعار تويوتا toyota في السعودية اليوم .. صور

بحضور عمرو موسى وزاهي حواس وحسين فهمي.. افتتاح معرض فاروق حسني