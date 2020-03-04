الكشف والعلاج بالمجان.. تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين.. فيديو

قال الدكتور فوزي فتحي، المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالعناية بصحة الأم والجنين، إنه يتم إجراء الاختبارات الجديدة الخاصة بالمبادرة ، والكشف عن الإصابة بفيروسي "بي" و"نقص المناعة البشري" والإصابة بالبكتريا المسببة لمرض الزهايمر، لأي سيدة حامل ، خلال الزيارة الأولى لمتابعة الحمل في أي وحدة صحية.





وأضاف فوزي فتحي- في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"-: "يتم إجراء كشف سريع للكشف عن الإصابة وفي حالة إيجابية النتائج يتم تحويل السيدة لمركز الإحالة لإجراء تقييم للتأكد من إصابتها واستكمال صرف العلاج الخاص بها، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع نقل العدوى من السيدة الحامل إلى الجنين.





وأوضح فوزي فتحي أن المرحلة الأولى من الحملة في محافظات القاهرة والإسكندرية والفيوم والقليوبية، حيث يتم الكشف وصرف العلاج خلالها بالمجان".



