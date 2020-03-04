محمد عبد الواحد: اختراق «جروبات الزواج» سيحدث الكثير من المشاكل.. فيديو

قال اللواء محمد عبد الواحد مدير مباحث الإنترنت سابقا، إن استخدام الانترنت بشكل عشوائى لا يصح، لأن استخدامه هو استخدام دولي، وكل ما ينشر عليه؛ يراه الناس في جميع أنحاء العالم .





يمثل رقما . واضاف عبد الواحد خلال حواره في برنامج التاسعة المذاع علي القناة الأولى، أن أى شخص منا عبارة عن بيان مكون من اسم وصورة ورقم بطاقة ورقم جواز كما ان كل فرد منا اليوم،





وأوضح عبد الواحد ، أننا لو افترضنا ان جروبات الزواج هذه اخترقت وتم اخذ المعلومات التي عليها ستحدث الكثير من المشاكل .





وحول هذا الأمر، أشار أحمد طلب مؤسس صفحة "اخطبني شكرا"، أن الجروب يحتوى علي اولاد وبنات وقد تعرفت من خلاله علي اشخاص محترمين جدا وقمت بمقابلتهم .





وأكمل أحمد طلب ،: إنني لا أحصل على بيانات اى شخص عن طريق الجروب، كما ان اسم الجروب لا يمت للزواج بصلة.