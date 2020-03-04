إخلاص وشرف وإحسان ووفاء.. 4 صفات تزين وشاح الكمال في متحف الغردقة

رصدت كاميرا موقع صدى البلد أثناء جولتها في متحف الغردقة واحدة من القطع الأثرية المهمة التي يضمها المتحف، وترجع إلي العصر الحديث من مقتنيات الأسرة العلوية،وكشف لنا قصتها د. ولاء الدين بدوي مدير عام متحف المنيل وأحد أبرز المتخصصين في أثار وتاريخ العصر الحديث.





والقطعة عبارة عن "وسام"وشاح الكمال والذي كما قال لنا مدير عام متحف المنيل تأسس سنة 1915 م بموجب أمر سلطاني أصدره السلطان حسين كامل الذي حكم مصر في الفترة من 1914-1917.





وتابع قائلا: هذا الوشاح كان ينعم به علي للسيدات فقط، وكان يتم ارتداؤه على الكتف الايسر الى الجانب الايمن،ويثبت فى نهايته الوسام الصغير،ويتكون وشاح الكمال من 4 طبقات.





وقال:الطبقة العليا منه تسمى نيشان الكمال المرصع وتختص به جلالة الملكة وذوات التيجان،ويجوز منحة لأميرات البيت الملكى واميرات البيوت المالكة،أو إحدي السيدات التي أدت خدمات جليلة للبلاد أو الإنسانية.



