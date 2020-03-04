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أسامة عبد العزيز: أردوغان قائد الإرهاب في العالم.. والاتحاد الأوروبي فضح فساده بشأن اللاجئين

الأربعاء 04/مارس/2020 - 08:08 ص
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال أسامة عبد العزيز الكاتب المتخصص في الشؤون التركية، إن أردوغان ليست لديه أي خيارات لأنه في وضع متأزم جدا، لانه دخل  سوريا ويحاول أن يحقق بعض المكاسب بوضع قدمه في سوريا بعمق 32 كيلو متر وهذا امر صعب للغاية .

وأضاف أسامة عبد العزيز في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، أن أردوغان يستخدم كل أوراق الضغط التي يمتلكها لحفظ ماء وجهه في سوريا وتحقيق بعض المكاسب .

وتابع أسامة عبد العزيز:"  اردوغان ينفذ مخطط شيطاني في سوريا، وهو يعتبر قائد الإرهاب في العالم باعتراف كل المنظمات الدولية ويريد أن يحقق مكاسب شخصية".

وأكمل اسامة عبد العزيز:"  أردوغان يدعي أنه دخل سوريا للحفاظ على أمر إنساني لمنع تهجير السوريين، وتركيا لا تحتمل دفع أموال للاجئين ،ويحاول أردوغان الحصول على فاتورة مالية لمنع إطلاق اللاجئين على الاتحاد الأوروبي".

ولفت أسامة عبد العزيز ‘الى أن" أردوغان لديه ملف فساد كبير جدا  لأنه حصل على أكثر من 3.6 مليار يورو بمقتضى اتفاق 2016  بين تركيا والاتحاد الأوروبي؛ لوقف نزيف الهجرة والإبقاء على اللاجئين في تركيا، وأردوغان يطالب الاتحاد الاوروبي بأموال كثيرة، ولكن الاتحاد الأوروبي اكتشف فسادا كبيرا في هذا الملف".
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