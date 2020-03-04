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كيف نتصدى لـ هلع الأوبئة.. الإبراشي يحذر من جروبات على السوشيال ميديا.. فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:30 ص
الإعلامي وائل الإبراشي
الإعلامي وائل الإبراشي
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كـريـم الـخـطـيـب
عرض الإعلامي وائل الإبراشي تقريرًا بعنوان «كيف نتصدى لهلع الأوبئة؟»، والذي استعرض تاريخ أبرز الأوبئة مثل "الجدري والطاعون والملاريا، مرورا بـ الإيدز وأنفلونزا الخنازير وصولا إلى كورونا".

وقال الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامج «التاسعة» المذاع على القناة «الأولى» إن الفزع ليس مطلوبًا على الدوام، والخوف والقلق محتمل خاصة مع الأمهات على أبنائهم.

وأضاف «وائل الإبراشي» أن جروبات الأمهات على السوشيال ميديا تصدر القلق والخوف بشكل كبير، بسبب بعض الشائعات والمغالطات التي تكتب؛ خوفًا من الأمراض.

وشدّد «وائل الإبراشي» على ضرورة التصدي للشائعات التي تؤدي إلى الفتن في المجتمع، حتى لا نصدر حالات الفزع في الدولة بناء على مصادر غير صادقة.

وأكد «وائل الإبراشي» أن مصر تتعامل بكل شفافية كاملة ومصارحة تامة بشأن حالات فيروس كورونا، مناشدًا الجميع بمواجهة أي شائعات وأكاذيب غير صحيحة التي تصيب المجتمع بالأذى.
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