شريف أشرف: رحيلي عن الزمالك أسوأ قرار في حياتي.. وحسام حسن السبب

كشف شريف أشرف مهاجم الزمالك السابق والقناة الحالي، عن أسباب وتفاصيل رحيله عن الفريق الابيض، مؤكدا أنه نادم على مغادرة القلعة البيضاء خلال الولاية الأولى لحسام حسن مع الفريق، وأنه أسوأ قرار في حياته.





وأضاف أشرف في تصريحات لبرنامج "الماتش" مع هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كان يجب أن أتحلى بالصبر قبل اتخاذ قرار الرحيل من الزمالك".





وتابع: "فوجئت بأن، حسام حسن- مدرب الزمالك وقتها- لا يشركني في الملعب رغم أني توقعت قبل توليه المهمة أنه يعلم بإمكانياتي جيدًا وسيكون قادرًا على إخراج أفضل ما لدي خاصة وأنه كان مثلي الأعلى".





وواصل: "رحلت وتوقعت أن أستطيع حجز مقعد أساسي في أي فريق بحكم اسمي لكن ما حدث جاء عكس توقعاتي" .