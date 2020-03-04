لامبارد: أنا فخور جدًا بـ تشيلسي.. وليفربول أفضل فريق في الدوري

تأهل فريق تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد إلى الدور المقبل من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تغلبه على ضيفه ليفربول، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة المحلية.



وقال لامبارد عقب المباراة: "أنا فخور جدا، ليفربول أفضل فريق في الدوري وما يحققه لا يُصدق".





وأكمل "لذا بالنسبة لنا أن نقدم أداء جيدا فهو شيء خاص جدا، وما زال أمامنا طريق طويلة للتحسن، لكن يجب علينا الاحتفال بمثل تلك اللحظات".





وعن عودة كيبا لحراسة المرمى في المباراة بعدما غاب عن المشاركة في اللقاءات الأخيرة قال: "أنا سعيد جدا لأجله، ليس من السهل أن تجلس على مقاعد البدلاء خاصة إن كنت حارس مرمى، لكنه قام بأكثر من تصدي بشكل جيد وأظهر شخصية رائعة ولعب جيدا".



