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اقتصاد

على خطى أمريكا.. السعودية والإمارات والبحرين تخفض أسعار الفائدة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:17 ص
تخفيض اسعار الفائدة
تخفيض اسعار الفائدة
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محمود نوفل
التحقت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين، بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث خفضت سعر الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية.

وخفض البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس، بعد قرار البنك المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة القياسي بالقدر نفسه.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي إنها خفضت معدل اتفاقات إعادة الشراء (الريبو) لإقراض البنوك، إلى 1.75 بالمئة.

وخفضت (الريبو العكسي) الذي تودع بموجبه البنوك التجارية الأموال لدى البنك المركزي، إلى 1.25 بالمئة.

كما أعلن مصرف الإمارات المركزي، خفض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع تماشيًا مع أسعار فائدة الدولار الأمريكي، بعد القرار الطارئ لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأفاد مصرف الإمارات بأنه خفض أيضا سعر (الريبو) لاقتراض سيولة قصيرة الأجل بواقع 50 نقطة أساس.

من جهته، قال مصرف البحرين المركزي إنه قرر خفض سعر الفائدة الأساس على ودائع الأسبوع الواحد من 2.25 بالمئة إلى 1.75 بالمئة.

وخفض المركزي البحريني سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 1.5 بالمئة من 2.0 بالمئة، وسعر فائدة الودائع للشهر الواحد إلى 2.2 بالمئة من 2.45 بالمئة، بينما أبقى على سعر فائدة الإقراض بدون تغيير عند 4.0 بالمئة.
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