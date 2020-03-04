اختفاء معارض إثيوبي بعد اعتقاله من أجهزة الأمن

كشفت وسائل إعلام إثيوبية عن اختفاء السياسي المعارض عبدي ريجاسا؛ بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن في العاصمة أديس أبابا، وسط مطالبات بتحديد مكانه.





وطالبت منظمة العفو الدولية، الشرطة، بتحديد مكان ريجاسا القيادي بحزب جبهة تحرير "أورومو" الذي لا يزال مفقودًا؛ بعد أن اقتحم ضباط الأمن في أديس أبابا، منزله، يوم 29 فبراير، واعتقلوه مع 8 آخرين من أعضاء الحزب".





وذكرت في تقريرها أنه تم إطلاق سراح الأعضاء الثمانية الآخرين في الحزب في وقت لاحق من اليوم نفسه ، لكن "ريجاسا" لم يُفرج عنه.





وأوضحت أنه ربما يكون قد تعرض للاختفاء القسري وهو معرض لخطر التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة، بينما تنفي الشرطة أنها لا تزال تحتجزه حسب محاميه وأفراد أسرته.





يقول سيف ماجانجو، نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة شرق إفريقيا "أمضت عائلة ومحامي ريجاسا آخر يومين في تفتيش لمراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز في أديس أبابا في محاولة لتحديد مكانه".





وأضاف: "تنكر الشرطة أنهم احتجزوه، لكنه شوهد آخر مرة في الحجز ولا يوجد دليل على إطلاق سراحه. وهذا يسبب لعائلته قلقًا وضيقًا كبيرًا ".





ويشير التقرير إلى أنه اعتقل رفقة 8 من أعضاء الحزب بعد اقتحام منزل يجتمعون فيه، وأطلق سراح جميع المعتقلين فيما عدا ريجاسا.



