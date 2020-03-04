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رياضة

شريف أشرف: هناك أزمة في الكرة المصرية.. وصدمت بعد عودتي من فنلندا.. فيديو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:44 ص
شريف اشرف
شريف اشرف
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ياسمين تيسير
أبدى شريف أشرف مهاجم الزمالك السابق والقناة الحالي، عدم رضاه عن بعض الأمور التي تحدث داخل الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وقال أشرف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "عندما أشارك وأتألق؛ الجميع يتواصل معي ويجلب لي عروضا مميزة، وبمجرد أن أبتعد لوقت قصير؛ تتغير المعاملة وكأن أحدا لا يعرفني".

وتابع: "عندما عدت من الاحتراف في فنلندا، كنت متوقعا أني سأجد مكانًا بالدوري الممتاز، بحكم الخبرات التي حصلت عليها طوال مشواري".

وواصل: "الآن أشارك مع القناة في القسم الثاني، ولا أحد يعلم عني شيئا، رغم أني هداف الفريق، وفشلنا في الصعود للدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة فقط".

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