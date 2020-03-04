من يستطيع هزيمة ترامب؟.. هيلاري كلينتون: ساندرز ليس المرشح الأقوى بانتخابات الرئاسة

قالت هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية السابقة لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إنها لا تعتقد أن السيناتور بيرني ساندرز سيكون أقوى مرشح ديمقراطي يواجه الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات العامة.





وفي حوار مع شبكة "اي بي سي" الأمريكية، قالت كلينتون إن ساندرز لن يكون أقوى مرشح، لكنها تابعت "دعنا نرى من يخرج ، ولكن لكل شخص يصوت اليوم أو في أي وقت آخر فإن القضية الأكثر أهمية هي من يستطيع هزيمة دونالد ترامب".





وفي وقت سابق، قالت كلينتون إن "لا أحد يحب ساندرز" أو يريد العمل معه، معتبرة أنه لم يحقق إنجازا في الكونجرس، ورفضت حملة ساندرز وقتها الرد على تصريحات منافسة ترامب السابقة.



