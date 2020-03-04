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أخبار العالم

وزير المالية الكندي يناقش عواقب فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:56 ص
كرونا
كرونا
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أ ش أ
بحث وزير المالية الكندي، بيل مورنو، خلال اتصال هاتفي مع نظرائه في مجموعة الدول الصناعية الكبرى، عواقب فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي.

وقالت المتحدثة باسم وزير المالية - في بيان - "نراقب عن كثب التطورات المتعلقة بتفشي فيروس (كوفيد-19) وسواها من الأمور مثل عرقلة حركة القطارات بما في ذلك مضاعفاتها على قطاعات الأعمال والسياحة والطاقة".

جاء ذلك في أعقاب تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الدولية تصف فيه المضاعفات الاقتصادية للوباء بأنها "خطيرة"، محذرة من أن الاقتصاد العالمي يواجه أكبر خطر منذ الأزمة المالية عام 2008.

وطلبت السلطات الكندية من المسافرين العائدين من إيران أن يضعوا أنفسهم في العزل لمدة 14 يوما لتجنب انتشار الفيروس، فيما أعلنت السلطات الصحية عن حالتين جديدتين، أمس، في أونتاريو ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 29.
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