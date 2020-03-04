ورشة عمل عن صناعة الحلويات والمخبوزات لربات البيوت في الوادي الجديد

نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، ورشة عمل لربات البيوت في محافظة الوادي الجديد، بإشراف النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة.

وأكدت كاميليا كمال، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز الخارجة بالوادي الجديد، تنفيذ فعاليات ورشة عمل عن كيفية المخبوزات والحلويات بأنواعها كأحد المشروعات الصغيرة.

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وأوضحت، أن الورشة تنفذ على مدى ٣ أيام ، ويشارك فيها عدد كبير من السيدات والفتيات، وتأتي في إطار تفعيل مبادرة "أنتِ عظيمة" كأحد المشروعات الصغيرة وتهدف إلى تأهيل الفتيات لسوق العمل وتوفير فرص عمل غير تقليدية لهن.